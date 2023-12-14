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14 декабря, 23:45

Общество

Новости часа: в зоне притяжения будущей Троицкой линии проживают более 1,5 млн человек

Новости часа: в зоне притяжения будущей Троицкой линии проживают более 1,5 млн человек

В Москве проходит новогодняя благотворительная акция "Добрая елка" – Собянин

Новости часа: программа проактивного меднаблюдения охватывает 1,1 млн москвичей

Собянин рассказал, как проекты комплексного развития территорий меняют Москву

Новости часа: в зоне притяжения будущей Троицкой линии проживают более 1,5 млн человек

Новости часа: в зоне притяжения будущей Троицкой линии проживают более 1,5 млн человек

Собянин: станция "Академическая" Троицкой линии упростит маршруты более 360 тыс человек

Новости часа: Собянин сообщил, что Южную рокаду планируют достроить в 2024 году

Новости часа: наблюдение пациентов с сердечной недостаточностью продлят на 2024 год

Собянин: программа проактивного меднаблюдения охватывает 1,1 млн москвичей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Станция "Академическая" Троицкой линии улучшит транспортную доступность более 360 тысяч человек, сообщил Сергей Собянин.

Москвичей ожидает долгий период коварной оттепели и гололедицы, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Маршрут автобусов с53 в Северном Бутове изменится с 23 декабря, рассказали в Дептрансе.

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