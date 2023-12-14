Новости часа: в зоне притяжения будущей Троицкой линии проживают более 1,5 млн человек

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Станция "Академическая" Троицкой линии улучшит транспортную доступность более 360 тысяч человек, сообщил Сергей Собянин.

Москвичей ожидает долгий период коварной оттепели и гололедицы, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Маршрут автобусов с53 в Северном Бутове изменится с 23 декабря, рассказали в Дептрансе.