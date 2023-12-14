14 декабря, 18:30Новости
Новости часа: в зоне притяжения будущей Троицкой линии проживают более 1,5 млн человек
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Станция "Академическая" Троицкой линии метро улучшит транспортную доступность более 360 тысяч человек. Об этом заявил Сергей Собянин.
Столичные врачи спасли 77-летнюю женщину, отравившуюся исландским мхом, сообщила пресс-служба НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Более 94% детей-сирот в Москве воспитываются в новых семьях. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.