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Новости

14 декабря, 18:30

Новости

Новости часа: в зоне притяжения будущей Троицкой линии проживают более 1,5 млн человек

Новости часа: в зоне притяжения будущей Троицкой линии проживают более 1,5 млн человек

Собянин: станция "Академическая" Троицкой линии упростит маршруты более 360 тыс человек

Новости часа: Собянин сообщил, что Южную рокаду планируют достроить в 2024 году

Новости часа: наблюдение пациентов с сердечной недостаточностью продлят на 2024 год

Собянин: программа проактивного меднаблюдения охватывает 1,1 млн москвичей

Собянин рассказал о строительстве четырех финальных участков Южной рокады

Собянин рассказал, как проекты комплексного развития территорий меняют Москву

Собянин сообщил, что Южную рокаду планируют достроить в 2024 году

Собянин открыл Московский урологический центр на базе Боткинской больницы

Сергей Собянин сообщил о сбитом в Наро-Фоминском городском округе беспилотнике

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Станция "Академическая" Троицкой линии метро улучшит транспортную доступность более 360 тысяч человек. Об этом заявил Сергей Собянин.

Столичные врачи спасли 77-летнюю женщину, отравившуюся исландским мхом, сообщила пресс-служба НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Более 94% детей-сирот в Москве воспитываются в новых семьях. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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