Собянин: станция "Академическая" Троицкой линии упростит маршруты более 360 тыс человек

Станция "Академическая" станет одной из первых, которая в будущем заработает на новой Троицкой линии метро. С ее запуском улучшится транспортная доступность четырех районов столицы с общим населением более 360 тысяч человек. Об этом рассказал Сергей Собянин во время осмотра строительных мероприятий.

Закончить строительство этой станции планируется к декабрю 2024 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.