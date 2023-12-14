Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 декабря, 22:15

Новости

Собянин: станция "Академическая" Троицкой линии упростит маршруты более 360 тыс человек

Собянин: станция "Академическая" Троицкой линии упростит маршруты более 360 тыс человек

Новости часа: Собянин сообщил, что Южную рокаду планируют достроить в 2024 году

Новости часа: наблюдение пациентов с сердечной недостаточностью продлят на 2024 год

Собянин: программа проактивного меднаблюдения охватывает 1,1 млн москвичей

Собянин рассказал о строительстве четырех финальных участков Южной рокады

Собянин рассказал, как проекты комплексного развития территорий меняют Москву

Собянин сообщил, что Южную рокаду планируют достроить в 2024 году

Собянин открыл Московский урологический центр на базе Боткинской больницы

Сергей Собянин сообщил о сбитом в Наро-Фоминском городском округе беспилотнике

Новости часа: Собянин открыл флагманский центр ГКБ имени Боткина

Станция "Академическая" станет одной из первых, которая в будущем заработает на новой Троицкой линии метро. С ее запуском улучшится транспортная доступность четырех районов столицы с общим населением более 360 тысяч человек. Об этом рассказал Сергей Собянин во время осмотра строительных мероприятий.

Закончить строительство этой станции планируется к декабрю 2024 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквытранспортвидеоЕкатерина КузнеченковаАлена Касаткина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика