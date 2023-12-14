14 декабря, 12:45Новости
Новости часа: Собянин сообщил, что Южную рокаду планируют достроить в 2024 году
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Строительная готовность Южной рокады составляет 89%. Об этом сообщил Сергей Собянин.
В Москве изменились условия программы по созданию рабочих мест. Об этом заявил заммэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.
Аэропорты Москвы работают штатно в условиях снегопада, пишут пресс-службы воздушных гаваней. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.