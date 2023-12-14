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Новости

Новости

14 декабря, 12:45

Новости

Новости часа: Собянин сообщил, что Южную рокаду планируют достроить в 2024 году

Новости часа: Собянин сообщил, что Южную рокаду планируют достроить в 2024 году

Новости часа: наблюдение пациентов с сердечной недостаточностью продлят на 2024 год

Собянин: программа проактивного меднаблюдения охватывает 1,1 млн москвичей

Собянин рассказал о строительстве четырех финальных участков Южной рокады

Собянин рассказал, как проекты комплексного развития территорий меняют Москву

Собянин сообщил, что Южную рокаду планируют достроить в 2024 году

Собянин открыл Московский урологический центр на базе Боткинской больницы

Сергей Собянин сообщил о сбитом в Наро-Фоминском городском округе беспилотнике

Новости часа: Собянин открыл флагманский центр ГКБ имени Боткина

Собянин открыл флагманский центр ГКБ имени Боткина

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Строительная готовность Южной рокады составляет 89%. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В Москве изменились условия программы по созданию рабочих мест. Об этом заявил заммэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

Аэропорты Москвы работают штатно в условиях снегопада, пишут пресс-службы воздушных гаваней. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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