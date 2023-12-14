Новости часа: наблюдение пациентов с сердечной недостаточностью продлят на 2024 год

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Диспансерное наблюдение москвичей с хронической сердечной недостаточностью продлят на 2024 год. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Москва завершила полное обновление реанимаций в детских больницах. Об этом рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова.

Катки с натуральным льдом открыли в московских парках. Об этом заявила заммэра столицы Наталья Сергунина.