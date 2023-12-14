Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 декабря, 12:00

Спорт

Новости часа: наблюдение пациентов с сердечной недостаточностью продлят на 2024 год

Новости часа: наблюдение пациентов с сердечной недостаточностью продлят на 2024 год

Собянин: программа проактивного меднаблюдения охватывает 1,1 млн москвичей

Собянин рассказал о строительстве четырех финальных участков Южной рокады

Собянин рассказал, как проекты комплексного развития территорий меняют Москву

Собянин сообщил, что Южную рокаду планируют достроить в 2024 году

Собянин открыл Московский урологический центр на базе Боткинской больницы

Сергей Собянин сообщил о сбитом в Наро-Фоминском городском округе беспилотнике

Новости часа: Собянин открыл флагманский центр ГКБ имени Боткина

Собянин открыл флагманский центр ГКБ имени Боткина

Новости часа: мэр Москвы рассказал, как в столице продвигают идею раздельного сбора мусора

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Диспансерное наблюдение москвичей с хронической сердечной недостаточностью продлят на 2024 год. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Москва завершила полное обновление реанимаций в детских больницах. Об этом рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова.

Катки с натуральным льдом открыли в московских парках. Об этом заявила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Читайте также
мэр МосквымедицинадосугспортвидеоЕлизавета ЯкушеваИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика