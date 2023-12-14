Собянин: программа проактивного меднаблюдения охватывает 1,1 млн москвичей

В столице продлили на 2024 год проект диспансерного наблюдения москвичей с хронической сердечной недостаточностью. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале. По новым московским стандартам пациенты получают индивидуальную программу, в которой зафиксированы плановые приемы, обязательные исследования и консультации специалистов.

Медики контролируют состояние пациентов не от приема к приему, а в динамике. В целом, эта программа охватывает около 1,1 миллиона москвичей с одним из девяти хронических заболеваний. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.