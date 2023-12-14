Собянин рассказал, как проекты комплексного развития территорий меняют Москву

В столичном портфеле в настоящее время 188 проектов комплексного развития территорий. О реорганизации бывших промзон рассказал в своем блоге Сергей Собянин.

Столица реализует 52 проекта – город получит свыше 13 миллионов квадратных метров недвижимости и более 137 тысяч рабочих мест. Так, в бывшей промзоне Серп и Молот построят общественно-деловой квартал. Инвестор планирует вложить более шести миллиардов рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.