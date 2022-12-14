Собянин провел технический пуск двух новых станций БКЛ на юге Москвы

Между столичными станциями "Каховская" и "Каширская" Большой кольцевой линии прошел первый поезд в тестовом режиме. Технический пуск, который провел Сергей Собянин, позволит оценить работу всех систем.

В начале 2023 года бывшую Каховскую линию метро откроют для пассажиров в составе БКЛ. Что было сделано в рамках реконструкции? И когда Большое кольцо сомкнется?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.