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Новости

14 декабря, 13:30

Транспорт

Собянин провел технический пуск участка БКЛ от "Каховской" до "Каширской"

Собянин провел технический пуск участка БКЛ от "Каховской" до "Каширской"

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В столичном метро Сергей Собянин провел технический пуск южного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) от станции "Каховская" до "Каширской". По тоннелям прошел тестовый поезд без пассажиров, а специалисты оценили работу всех систем.

Еще две станции бывшей Каховской линии реконструировали. Теперь "Каширская" и "Варшавская" будут обслуживать районы с населением около 500 тысяч человек.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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