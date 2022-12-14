Собянин провел технический пуск участка БКЛ от "Каховской" до "Каширской"

В столичном метро Сергей Собянин провел технический пуск южного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) от станции "Каховская" до "Каширской". По тоннелям прошел тестовый поезд без пассажиров, а специалисты оценили работу всех систем.

Еще две станции бывшей Каховской линии реконструировали. Теперь "Каширская" и "Варшавская" будут обслуживать районы с населением около 500 тысяч человек.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.