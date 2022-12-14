14 декабря, 13:30Транспорт
Собянин провел технический пуск участка БКЛ от "Каховской" до "Каширской"
В столичном метро Сергей Собянин провел технический пуск южного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) от станции "Каховская" до "Каширской". По тоннелям прошел тестовый поезд без пассажиров, а специалисты оценили работу всех систем.
Еще две станции бывшей Каховской линии реконструировали. Теперь "Каширская" и "Варшавская" будут обслуживать районы с населением около 500 тысяч человек.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.