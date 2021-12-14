Собянин: срок действия QR-кодов переболевших COVID-19 москвичей продлевается до года

С 20 декабря срок действия московских QR-кодов для переболевших коронавирусром продлевается с 6 до 12 месяцев. Об этом сообщил в своем блоге Сергей Собянин.

Новые QR-коды будут оформляться сразу на год. В последний день срока действия шестимесячных QR-кодов гражданам будут автоматически оформлены новые QR-коды на следующие полгода.

Если срок действия шестимесячного QR-кода уже истек, но с момента выздоровления прошло менее 12 месяцев, гражданам будут автоматически оформлены новые QR-коды сроком действия на год со дня выздоровления. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.