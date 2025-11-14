Собянин: два высоковольтных питающих центра будет создано в ТиНАО

Два высоковольтных питающих центра будет создано в ТиНАО, рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX. Специалисты уже начали их проектирование. Началась реконструкция трех водозаборных узлов.

Также здесь благоустроили 28 улиц, полным ходом идет обновление Центрального парка в районе Внуково. Обустроили пешеходный маршрут от жилой застройки к станции метро "Аэропорт Внуково".

