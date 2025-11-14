Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 ноября, 10:00

Мэр Москвы

Собянин: два высоковольтных питающих центра будет создано в ТиНАО

Собянин: два высоковольтных питающих центра будет создано в ТиНАО

Собянин рассказал о строительстве новой дороги на северо-востоке Москвы

"Новости дня": Собянин рассказал о строительстве новой дороги на северо-востоке Москвы

Собянин: связка между МСД и улицей Академика Королева будет готова в 2026 году

Собянин: с МСД появится прямой выезд на улицу Академика Королева

Собянин присвоил статус промышленного комплекса двум московским предприятиям

Собянин: количество школ с предпринимательскими классами выросло с 44 до 223

Мэр Москвы: первый трамвайный диаметр запущен в столице

Сергей Собянин: в Москве запущен первый трамвайный диаметр

Сергей Собянин объявил о запуске первого Московского трамвайного диаметра

Два высоковольтных питающих центра будет создано в ТиНАО, рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX. Специалисты уже начали их проектирование. Началась реконструкция трех водозаборных узлов.

Также здесь благоустроили 28 улиц, полным ходом идет обновление Центрального парка в районе Внуково. Обустроили пешеходный маршрут от жилой застройки к станции метро "Аэропорт Внуково".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородблагоустройствовидеоМитя КозачинскийДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика