14 ноября, 10:00Мэр Москвы
Собянин: два высоковольтных питающих центра будет создано в ТиНАО
Два высоковольтных питающих центра будет создано в ТиНАО, рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX. Специалисты уже начали их проектирование. Началась реконструкция трех водозаборных узлов.
Также здесь благоустроили 28 улиц, полным ходом идет обновление Центрального парка в районе Внуково. Обустроили пешеходный маршрут от жилой застройки к станции метро "Аэропорт Внуково".
