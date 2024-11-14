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Новости

14 ноября, 22:30

Новости

Новости часа: столичные археологи передадут в музеи около 600 артефактов

Новости часа: столичные археологи передадут в музеи около 600 артефактов

Новости часа: в Ясеневе открылся обновленный спорткомплекс для занятий самбо

Новости часа: москвичи определят лучший объект реставрации 2024 года – Сергей Собянин

Сергей Собянин рассказал о развитии спортивной инфраструктуры в Ясеневе

Новости часа: москвичи определят лучший объект реставрации 2024 года – Сергей Собянин

Собянин сообщил об открытии в Ясеневе двух обновленных спортивных объектов

Новости часа: шесть спортивных комплексов в Москве прошли реновацию по городской программе

В Ясеневе открылся новый спортивный кластер – мэр Москвы

Собянин: в Ясеневе открылся обновленный спортивный комплекс для занятий самбо

Новости часа: Сергей Собянин открыл в Ясеневе обновленный спорткомплекс для занятий самбо

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Столичные археологи передадут в музеи около 600 артефактов, которые были найдены на Тверской улице, рассказал Сергей Собянин.

Низкая цена на парковках с динамическим тарифом действует в среднем 23% времени в течение суток, уточнил заммэра Максим Ликсутов.

В Тверском районе введен в эксплуатацию новый общественно-деловой комплекс, сообщает Мосгосстройнадзор.

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