Новости часа: столичные археологи передадут в музеи около 600 артефактов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Столичные археологи передадут в музеи около 600 артефактов, которые были найдены на Тверской улице, рассказал Сергей Собянин.

Низкая цена на парковках с динамическим тарифом действует в среднем 23% времени в течение суток, уточнил заммэра Максим Ликсутов.

В Тверском районе введен в эксплуатацию новый общественно-деловой комплекс, сообщает Мосгосстройнадзор.