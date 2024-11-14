Сергей Собянин сообщил об открытии в Ясеневе двух обновленных спортивных объектов. Спортивный комплекс на Вильнюсской улице входит в состав центра спорта и образования "Самбо-70". В большом здании разместили два спортивных зала и один зал с тренажерами.

Также в районе Ясенево после ремонта открыли комплекс "Центр образования и спорта "Москва-98" на улице Рокотова. В комплексе полностью обновили хореографический зал, положили гимнастический ковер, установили станки, зеркала в полный рост и обновили музыкальное оборудование.