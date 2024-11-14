Новости часа: "Активные граждане" выберут лучший объект реставрации 2024 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В проекте "Активный гражданин" началось голосование за лучший объект реставрации года. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Москвичи теперь могут вносить данные в электронную медкарту с помощью голоса и фото, заявила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Синоптики спрогнозировали температуру около ноля и отсутствие осадков 14 ноября в столице.