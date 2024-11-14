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14 ноября, 13:45

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Новости часа: "Активные граждане" выберут лучший объект реставрации 2024 года

Новости часа: "Активные граждане" выберут лучший объект реставрации 2024 года

Новости часа: москвичи определят лучший объект реставрации 2024 года – Сергей Собянин

Мэр Москвы: началось голосование за лучший объект реставрации 2024 года

Новости часа: мэр Москвы принял решение о реорганизации трех участков по программе КРТ

Мэр Москвы открыл уникальную инновационную школу в "Сколкове"

Новости часа: в программу реновации включены 22 новые площадки

Собянин: школа "Сколка" ориентирована на получение практических навыков

Новости часа: Собянин принял решение о возможности оставлять сезонные веранды на зиму

Новости часа: археологи передадут в музеи 600 артефактов, найденных на Тверской улице

Новости часа: Собянин принял решение о возможности оставлять сезонные веранды на зиму

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В проекте "Активный гражданин" началось голосование за лучший объект реставрации года. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Москвичи теперь могут вносить данные в электронную медкарту с помощью голоса и фото, заявила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Синоптики спрогнозировали температуру около ноля и отсутствие осадков 14 ноября в столице.

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