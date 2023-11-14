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Новости

14 ноября, 18:00

Общество

Новости часа: Собянин сообщил об открытии еще 10 районных центров московского долголетия

Новости часа: Собянин сообщил об открытии еще 10 районных центров московского долголетия

Новости часа: фестиваль "Город неравнодушных" пройдет в столице 9 и 10 декабря

Новости часа: Собянин заявил о досрочном выполнении задания на 2023 год по контрактникам

Собянин: в Москве пройдет благотворительный фестиваль "Город неравнодушных"

Собянин заявил о досрочном выполнении задания на 2023 год по контрактникам

Новости часа: с начала года в Москве построили более 90 социальных объектов

Новости часа: в Москве пройдет благотворительный фестиваль "Город неравнодушных"

Новости часа: Собянин заявил о досрочном выполнении задания на 2023 год по контрактникам

Новости часа: Собянин заявил о досрочном выполнении задания на 2023 год по контрактникам

Новости часа: 30 московских школьников победили на конкурсе "Большая перемена"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В 2024 году центры московского долголетия появятся в каждом районе столицы. В городе функционирует уже более 100 таких центров. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Одни из самых длинных эскалаторов в метро Москвы появятся на станции БКЛ "Рижская". Об этом сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарев.

Годовая изоляция шестерых космонавтов для имитации полета на Луну началась в Москве. Сообщение передает РИА Новости.

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