Новости часа: Собянин сообщил об открытии еще 10 районных центров московского долголетия

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В 2024 году центры московского долголетия появятся в каждом районе столицы. В городе функционирует уже более 100 таких центров. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Одни из самых длинных эскалаторов в метро Москвы появятся на станции БКЛ "Рижская". Об этом сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарев.

Годовая изоляция шестерых космонавтов для имитации полета на Луну началась в Москве. Сообщение передает РИА Новости.