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Новости

14 ноября, 20:00

Новости

Собянин включил в программу реновации еще девять стартовых площадок

Собянин включил в программу реновации еще девять стартовых площадок

Новости часа: Собянин сообщил об открытии еще 10 районных центров московского долголетия

Новости часа: Собянин включил в программу реновации еще девять стартовых площадок

Новости часа: мэр Москвы объявил о завершении реставрации храма Покрова в Филях

Новости часа: Собянин включил в программу реновации еще девять стартовых площадок

Новости часа: мэр Москвы рассказал, как преобразились поймы рек Шмелевки и Кузнецовки

Собянин включил в программу реновации еще девять стартовых площадок

Новости часа: в Филях отреставрировали уникальный храм конца XVII века

Новости часа: десять новых центров московского долголетия открыли в столице

Собянин: центры московского долголетия появятся в каждом районе Москвы

В программу реновации вошли еще девять новых адресов. Всего для возведения домов подобрали более 600 площадок, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

С начала года в Москве построили 110 километров дорог, а также 65 искусственных сооружений: мостов, эстакад, тоннелей и путепроводов. Годовой план по строительству дорог уже выполнен досрочно, написал в своем телеграм-канале Собянин.

Пассажиры метрополитена Москвы и МЦК смогут активировать онлайн-пополнение карты "Тройка" на турникетах. По словам заммэра столицы Максима Ликсутова, новую функцию сейчас тестируют в городе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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