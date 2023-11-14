Собянин включил в программу реновации еще девять стартовых площадок

В программу реновации вошли еще девять новых адресов. Всего для возведения домов подобрали более 600 площадок, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

С начала года в Москве построили 110 километров дорог, а также 65 искусственных сооружений: мостов, эстакад, тоннелей и путепроводов. Годовой план по строительству дорог уже выполнен досрочно, написал в своем телеграм-канале Собянин.

Пассажиры метрополитена Москвы и МЦК смогут активировать онлайн-пополнение карты "Тройка" на турникетах. По словам заммэра столицы Максима Ликсутова, новую функцию сейчас тестируют в городе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.