Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 ноября, 19:45

Город

Новости часа: Собянин включил в программу реновации еще девять стартовых площадок

Новости часа: Собянин включил в программу реновации еще девять стартовых площадок

Новости часа: мэр Москвы объявил о завершении реставрации храма Покрова в Филях

Новости часа: Собянин включил в программу реновации еще девять стартовых площадок

Новости часа: мэр Москвы рассказал, как преобразились поймы рек Шмелевки и Кузнецовки

Собянин включил в программу реновации еще девять стартовых площадок

Новости часа: в Филях отреставрировали уникальный храм конца XVII века

Новости часа: десять новых центров московского долголетия открыли в столице

Собянин: центры московского долголетия появятся в каждом районе Москвы

Новости часа: более 50 храмов построили в Москве за пять лет

Новости часа: в Москве благоустроили 100 гектаров в парке в поймах Шмелевки и Кузнецовки

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В программу реновации включили девять новых площадок, их застройка позволит расселить 54 старых дома. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В Москве по решению судов снесут самострои площадью более 34 тысяч квадратных метров. Об этом заявили в департаменте городского имущества столицы.

Консультативно-диагностический центр ГКБ № 64 в Москве введут в эксплуатацию в 2023 году. Об этом рассказали в департаменте строительства столицы.

Читайте также
мэр МосквыреновациягородмедицинавидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика