14 ноября, 19:45Город
Новости часа: Собянин включил в программу реновации еще девять стартовых площадок
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В программу реновации включили девять новых площадок, их застройка позволит расселить 54 старых дома. Об этом сообщил Сергей Собянин.
В Москве по решению судов снесут самострои площадью более 34 тысяч квадратных метров. Об этом заявили в департаменте городского имущества столицы.
Консультативно-диагностический центр ГКБ № 64 в Москве введут в эксплуатацию в 2023 году. Об этом рассказали в департаменте строительства столицы.