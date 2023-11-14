Новости часа: Собянин включил в программу реновации еще девять стартовых площадок

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В программу реновации включили девять новых площадок, их застройка позволит расселить 54 старых дома. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В Москве по решению судов снесут самострои площадью более 34 тысяч квадратных метров. Об этом заявили в департаменте городского имущества столицы.

Консультативно-диагностический центр ГКБ № 64 в Москве введут в эксплуатацию в 2023 году. Об этом рассказали в департаменте строительства столицы.