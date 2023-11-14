Новости часа: мэр Москвы объявил о завершении реставрации храма Покрова в Филях

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Завершилась двухлетняя реставрация фасадов храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Новая перехватывающая парковка у станции метро "Медведково" откроется 13 декабря. Об этом рассказали в Дептрансе столицы.

В ночь на 15 ноября в Москве ожидается гололедица, возможна выборочная противогололедная обработка. Информация об этом появилась на сайте мэра и правительства столицы.