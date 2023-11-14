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Новости

14 ноября, 19:30

Общество

Новости часа: мэр Москвы объявил о завершении реставрации храма Покрова в Филях

Новости часа: мэр Москвы объявил о завершении реставрации храма Покрова в Филях

Новости часа: Собянин включил в программу реновации еще девять стартовых площадок

Новости часа: мэр Москвы рассказал, как преобразились поймы рек Шмелевки и Кузнецовки

Собянин включил в программу реновации еще девять стартовых площадок

Новости часа: в Филях отреставрировали уникальный храм конца XVII века

Новости часа: десять новых центров московского долголетия открыли в столице

Собянин: центры московского долголетия появятся в каждом районе Москвы

Новости часа: более 50 храмов построили в Москве за пять лет

Новости часа: в Москве благоустроили 100 гектаров в парке в поймах Шмелевки и Кузнецовки

Новости часа: Москва поставила рекорд по вводу новых крупных транспортных объектов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Завершилась двухлетняя реставрация фасадов храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Новая перехватывающая парковка у станции метро "Медведково" откроется 13 декабря. Об этом рассказали в Дептрансе столицы.

В ночь на 15 ноября в Москве ожидается гололедица, возможна выборочная противогололедная обработка. Информация об этом появилась на сайте мэра и правительства столицы.

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