Новости часа: Собянин включил в программу реновации еще девять стартовых площадок

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Для строительства новых домов по программе реновации подобрана 601 площадка, сообщил Сергей Собянин. В программу включили еще девять новых адресов.

Число электробусов в Москве превысило 1,3 тысячи. Об этом заявили в "Мосгортрансе".

Расписание ряда электричек Казанского направления МЖД изменится 17, 21 и 23 ноября . Об этом рассказали в пресс-службе МЖД.