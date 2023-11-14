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14 ноября, 18:15

Транспорт

Новости часа: Собянин включил в программу реновации еще девять стартовых площадок

Новости часа: Собянин включил в программу реновации еще девять стартовых площадок

Новости часа: мэр Москвы рассказал, как преобразились поймы рек Шмелевки и Кузнецовки

Собянин включил в программу реновации еще девять стартовых площадок

Новости часа: в Филях отреставрировали уникальный храм конца XVII века

Новости часа: десять новых центров московского долголетия открыли в столице

Собянин: центры московского долголетия появятся в каждом районе Москвы

Новости часа: более 50 храмов построили в Москве за пять лет

Новости часа: в Москве благоустроили 100 гектаров в парке в поймах Шмелевки и Кузнецовки

Новости часа: Москва поставила рекорд по вводу новых крупных транспортных объектов

Новости часа: более 50 новых храмов построили в Москве с 2018 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Для строительства новых домов по программе реновации подобрана 601 площадка, сообщил Сергей Собянин. В программу включили еще девять новых адресов.

Число электробусов в Москве превысило 1,3 тысячи. Об этом заявили в "Мосгортрансе".

Расписание ряда электричек Казанского направления МЖД изменится 17, 21 и 23 ноября . Об этом рассказали в пресс-службе МЖД.

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