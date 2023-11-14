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14 ноября, 17:30

Общество

Новости часа: мэр Москвы рассказал, как преобразились поймы рек Шмелевки и Кузнецовки

Новости часа: мэр Москвы рассказал, как преобразились поймы рек Шмелевки и Кузнецовки

Собянин включил в программу реновации еще девять стартовых площадок

Новости часа: в Филях отреставрировали уникальный храм конца XVII века

Новости часа: десять новых центров московского долголетия открыли в столице

Собянин: центры московского долголетия появятся в каждом районе Москвы

Новости часа: более 50 храмов построили в Москве за пять лет

Новости часа: в Москве благоустроили 100 гектаров в парке в поймах Шмелевки и Кузнецовки

Новости часа: Москва поставила рекорд по вводу новых крупных транспортных объектов

Новости часа: более 50 новых храмов построили в Москве с 2018 года

Новости часа: храм Покрова в Филях открыт для посещения после реставрации

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почти 100 гектаров территории благоустроили в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки в Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В московском метро начали тестировать новые указатели направления движения пассажиров. Об этом заявили в Дептрансе столицы.

Морозы и снег придут в Москву в конце недели. Об этом рассказали синоптики.

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