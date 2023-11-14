Новости часа: мэр Москвы рассказал, как преобразились поймы рек Шмелевки и Кузнецовки

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почти 100 гектаров территории благоустроили в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки в Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В московском метро начали тестировать новые указатели направления движения пассажиров. Об этом заявили в Дептрансе столицы.

Морозы и снег придут в Москву в конце недели. Об этом рассказали синоптики.