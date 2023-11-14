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Новости

14 ноября, 17:15

Город

Новости часа: в Филях отреставрировали уникальный храм конца XVII века

Новости часа: в Филях отреставрировали уникальный храм конца XVII века

Новости часа: десять новых центров московского долголетия открыли в столице

Собянин: центры московского долголетия появятся в каждом районе Москвы

Новости часа: более 50 храмов построили в Москве за пять лет

Новости часа: в Москве благоустроили 100 гектаров в парке в поймах Шмелевки и Кузнецовки

Новости часа: Москва поставила рекорд по вводу новых крупных транспортных объектов

Новости часа: более 50 новых храмов построили в Москве с 2018 года

Новости часа: храм Покрова в Филях открыт для посещения после реставрации

Собянин: более 50 храмов построили в Москве за пять лет

Новости часа: Москва поставила рекорд по вводу новых крупных транспортных объектов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Фасадам храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях вернули исторический облик. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 50 новостроек по программе реновации ввели в эксплуатацию в Москве с начала 2023 года. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Активация пополнения "Тройки" станет доступна на турникетах метро и МЦК. Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов.

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