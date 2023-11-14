14 ноября, 17:15Город
Новости часа: в Филях отреставрировали уникальный храм конца XVII века
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Фасадам храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях вернули исторический облик. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Более 50 новостроек по программе реновации ввели в эксплуатацию в Москве с начала 2023 года. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Активация пополнения "Тройки" станет доступна на турникетах метро и МЦК. Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов.