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Новости

14 ноября, 16:30

Город

Новости часа: более 50 храмов построили в Москве за пять лет

Новости часа: более 50 храмов построили в Москве за пять лет

Новости часа: в Москве благоустроили 100 гектаров в парке в поймах Шмелевки и Кузнецовки

Новости часа: Москва поставила рекорд по вводу новых крупных транспортных объектов

Новости часа: более 50 новых храмов построили в Москве с 2018 года

Новости часа: храм Покрова в Филях открыт для посещения после реставрации

Собянин: более 50 храмов построили в Москве за пять лет

Новости часа: Москва поставила рекорд по вводу новых крупных транспортных объектов

Сергей Собянин рассказал о создании парка в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки

Собянин: в Филях отреставрировали уникальный храм конца XVII века

Мэр Москвы рассказал, как преобразились поймы рек Шмелевки и Кузнецовки

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 50 новых храмов построили в Москве за пять лет, сообщил Сергей Собянин. Программа строительства действует в столице с 2010 года при поддержке городского правительства.

В Москве реализуют 26 проектов комплексного развития территорий. Об этом рассказал заммэра столицы Владимир Ефимов.

Около трех тысяч столичных электроподстанций отремонтировали в 2023 году. Об этом заявил заммэра Москвы Петр Бирюков.

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