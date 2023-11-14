Новости часа: более 50 храмов построили в Москве за пять лет

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 50 новых храмов построили в Москве за пять лет, сообщил Сергей Собянин. Программа строительства действует в столице с 2010 года при поддержке городского правительства.

В Москве реализуют 26 проектов комплексного развития территорий. Об этом рассказал заммэра столицы Владимир Ефимов.

Около трех тысяч столичных электроподстанций отремонтировали в 2023 году. Об этом заявил заммэра Москвы Петр Бирюков.