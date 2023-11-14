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Новости

14 ноября, 15:45

Экономика

Новости часа: в Москве благоустроили 100 гектаров в парке в поймах Шмелевки и Кузнецовки

Новости часа: в Москве благоустроили 100 гектаров в парке в поймах Шмелевки и Кузнецовки

Новости часа: Москва поставила рекорд по вводу новых крупных транспортных объектов

Новости часа: более 50 новых храмов построили в Москве с 2018 года

Новости часа: храм Покрова в Филях открыт для посещения после реставрации

Собянин: более 50 храмов построили в Москве за пять лет

Новости часа: Москва поставила рекорд по вводу новых крупных транспортных объектов

Сергей Собянин рассказал о создании парка в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки

Собянин: в Филях отреставрировали уникальный храм конца XVII века

Мэр Москвы рассказал, как преобразились поймы рек Шмелевки и Кузнецовки

Собянин: Москва поставила рекорд по вводу новых крупных транспортных объектов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве благоустроили 100 гектаров территории при создании парка в поймах Шмелевки и Кузнецовки. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Количество электробусов в парке "Мосгортранса" превысило 1,3 тысячи. Таковы данные Дептранса.

Выпускники экспортных акселераторов из Москвы вышли на рынки 68 стран. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

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