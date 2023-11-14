Новости часа: в Москве благоустроили 100 гектаров в парке в поймах Шмелевки и Кузнецовки

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве благоустроили 100 гектаров территории при создании парка в поймах Шмелевки и Кузнецовки. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Количество электробусов в парке "Мосгортранса" превысило 1,3 тысячи. Таковы данные Дептранса.

Выпускники экспортных акселераторов из Москвы вышли на рынки 68 стран. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.