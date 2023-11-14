Новости часа: Москва поставила рекорд по вводу новых крупных транспортных объектов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Рекордное количество крупных транспортных объектов ввели в Москве в этом году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Электробусы парка "Митино" перевезли 2,5 миллиона пассажиров за четыре месяца. Это данные Дептранса.

Более 600 столичных предприятий приняли участие в экспортных акселераторах при поддержке города. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.