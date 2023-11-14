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Новости

14 ноября, 15:00

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Новости часа: Москва поставила рекорд по вводу новых крупных транспортных объектов

Новости часа: Москва поставила рекорд по вводу новых крупных транспортных объектов

Новости часа: более 50 новых храмов построили в Москве с 2018 года

Новости часа: храм Покрова в Филях открыт для посещения после реставрации

Собянин: более 50 храмов построили в Москве за пять лет

Новости часа: Москва поставила рекорд по вводу новых крупных транспортных объектов

Сергей Собянин рассказал о создании парка в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки

Собянин: в Филях отреставрировали уникальный храм конца XVII века

Мэр Москвы рассказал, как преобразились поймы рек Шмелевки и Кузнецовки

Собянин: Москва поставила рекорд по вводу новых крупных транспортных объектов

Собянин рассказал о строительстве в "Сколкове" новых корпусов онкобольницы № 62

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Рекордное количество крупных транспортных объектов ввели в Москве в этом году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Электробусы парка "Митино" перевезли 2,5 миллиона пассажиров за четыре месяца. Это данные Дептранса.

Более 600 столичных предприятий приняли участие в экспортных акселераторах при поддержке города. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

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