14 ноября, 15:00Город
Новости часа: Москва поставила рекорд по вводу новых крупных транспортных объектов
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Рекордное количество крупных транспортных объектов ввели в Москве в этом году. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Электробусы парка "Митино" перевезли 2,5 миллиона пассажиров за четыре месяца. Это данные Дептранса.
Более 600 столичных предприятий приняли участие в экспортных акселераторах при поддержке города. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.