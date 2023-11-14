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Новости

14 ноября, 13:45

Город

Новости часа: более 50 новых храмов построили в Москве с 2018 года

Новости часа: более 50 новых храмов построили в Москве с 2018 года

Новости часа: храм Покрова в Филях открыт для посещения после реставрации

Собянин: более 50 храмов построили в Москве за пять лет

Новости часа: Москва поставила рекорд по вводу новых крупных транспортных объектов

Сергей Собянин рассказал о создании парка в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки

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Собянин: Москва поставила рекорд по вводу новых крупных транспортных объектов

Собянин рассказал о строительстве в "Сколкове" новых корпусов онкобольницы № 62

Собянин рассказал, как метро стало новой культурной площадкой Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 50 новых храмов построили в Москве с 2018 года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Около 80% газовых плит проверили в столице с начала 2023 года. О работе специалистов комплекса городского хозяйства сообщил заммэра Петр Бирюков.

Скоро активировать пополнение карты "Тройка" можно будет на турникетах. Об этом рассказал заммэра Максим Ликсутов.

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