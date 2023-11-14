Новости часа: более 50 новых храмов построили в Москве с 2018 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 50 новых храмов построили в Москве с 2018 года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Около 80% газовых плит проверили в столице с начала 2023 года. О работе специалистов комплекса городского хозяйства сообщил заммэра Петр Бирюков.

Скоро активировать пополнение карты "Тройка" можно будет на турникетах. Об этом рассказал заммэра Максим Ликсутов.