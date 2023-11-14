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Новости

14 ноября, 12:45

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Новости часа: храм Покрова в Филях открыт для посещения после реставрации

Новости часа: храм Покрова в Филях открыт для посещения после реставрации

Собянин: более 50 храмов построили в Москве за пять лет

Новости часа: Москва поставила рекорд по вводу новых крупных транспортных объектов

Сергей Собянин рассказал о создании парка в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки

Собянин: в Филях отреставрировали уникальный храм конца XVII века

Мэр Москвы рассказал, как преобразились поймы рек Шмелевки и Кузнецовки

Собянин: Москва поставила рекорд по вводу новых крупных транспортных объектов

Собянин рассказал о строительстве в "Сколкове" новых корпусов онкобольницы № 62

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Собянин осмотрел ход строительства школы на 825 учеников в "Сколкове"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Уникальный храм Покрова в Филях открыт для посещения после реставрации. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Один из самых длинных эскалаторов в московском метро установят на станции "Рижская" БКЛ. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Более трех тысяч энергоподстанций отремонтировали в Москве в 2023 году. О работах сообщил заммэра Петр Бирюков.

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