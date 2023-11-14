Новости часа: храм Покрова в Филях открыт для посещения после реставрации

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Уникальный храм Покрова в Филях открыт для посещения после реставрации. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Один из самых длинных эскалаторов в московском метро установят на станции "Рижская" БКЛ. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Более трех тысяч энергоподстанций отремонтировали в Москве в 2023 году. О работах сообщил заммэра Петр Бирюков.