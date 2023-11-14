14 ноября, 12:00Город
Новости часа: Москва поставила рекорд по вводу новых крупных транспортных объектов
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Рекордное количество транспортных объектов ввели в Москве в этом году. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Нейросети в Москве научились выявлять лор-заболевания на рентгеновских снимках. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова.
Более 6,5 тысячи рабочих мест появится в столице благодаря новым инвестпроектам. Об этом заявил заммэра Владимир Ефимов.