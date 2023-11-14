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14 ноября, 12:00

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Новости часа: Москва поставила рекорд по вводу новых крупных транспортных объектов

Новости часа: Москва поставила рекорд по вводу новых крупных транспортных объектов

Сергей Собянин рассказал о создании парка в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки

Собянин: в Филях отреставрировали уникальный храм конца XVII века

Мэр Москвы рассказал, как преобразились поймы рек Шмелевки и Кузнецовки

Собянин: Москва поставила рекорд по вводу новых крупных транспортных объектов

Собянин рассказал о строительстве в "Сколкове" новых корпусов онкобольницы № 62

Собянин рассказал, как метро стало новой культурной площадкой Москвы

Собянин осмотрел ход строительства школы на 825 учеников в "Сколкове"

Собянин сообщил о росте объема промпроизводства в Москве более чем на 15%

Новости часа: в Депздраве оценили эпидобстановку по COVID-19 в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Рекордное количество транспортных объектов ввели в Москве в этом году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Нейросети в Москве научились выявлять лор-заболевания на рентгеновских снимках. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова.

Более 6,5 тысячи рабочих мест появится в столице благодаря новым инвестпроектам. Об этом заявил заммэра Владимир Ефимов.

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