Новости часа: Москва поставила рекорд по вводу новых крупных транспортных объектов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Рекордное количество транспортных объектов ввели в Москве в этом году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Нейросети в Москве научились выявлять лор-заболевания на рентгеновских снимках. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова.

Более 6,5 тысячи рабочих мест появится в столице благодаря новым инвестпроектам. Об этом заявил заммэра Владимир Ефимов.