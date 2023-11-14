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14 ноября, 11:00

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Собянин: в Филях отреставрировали уникальный храм конца XVII века

Собянин: в Филях отреставрировали уникальный храм конца XVII века

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Храму Покрова Пресвятой Богородицы в Филях вернули исторический облик. О том, что он стал главным украшением района и снова открыт для жителей и гостей столицы, написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Мэр отметил, что храм был построен в конце XVII века, пережил две Отечественные войны и в последние годы остро нуждался в реставрации.

За два года кропотливой работы специалисты полностью привели в порядок белокаменный декор, обновили кирпичную кладку и ступени, основания столбов и колонн арок, перебрали парадные наружные лестницы, а также восстановили уникальную историческую свинцовую гидроизоляцию лестниц, гульбищ и кровель. Это не только вернуло зданию былой вид, но и продлило срок его эксплуатации.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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