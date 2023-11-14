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14 ноября, 09:00

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Мэр Москвы рассказал, как преобразились поймы рек Шмелевки и Кузнецовки

Мэр Москвы рассказал, как преобразились поймы рек Шмелевки и Кузнецовки

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Летом 2023 года большая полузаброшенная территория пойм рек Шмелевки и Кузнецовки, расположенная недалеко от станции метро "Красногвардейская" и "Зябликово" преобразилась в настоящий парк. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем блоге.

Комфортное пространство для прогулок и отдыха на свежем воздухе создали на территории, ограниченной МКАД, Воронежской улицей и Ореховым бульваром. Общая площадь благоустройства составила почти 100 гектаров.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: "Мой район"
мэр МосквыгородблагоустройствовидеоМаксим Шаманин
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