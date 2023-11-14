14 ноября, 09:00Город
Мэр Москвы рассказал, как преобразились поймы рек Шмелевки и Кузнецовки
Летом 2023 года большая полузаброшенная территория пойм рек Шмелевки и Кузнецовки, расположенная недалеко от станции метро "Красногвардейская" и "Зябликово" преобразилась в настоящий парк. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем блоге.
Комфортное пространство для прогулок и отдыха на свежем воздухе создали на территории, ограниченной МКАД, Воронежской улицей и Ореховым бульваром. Общая площадь благоустройства составила почти 100 гектаров.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.