Собянин: Москва поставила рекорд по вводу новых крупных транспортных объектов

Сергей Собянин назвал 2023 год рекордным для Москвы по количеству новых крупных транспортных объектов. Об этом мэр написал в своем телеграм-канале.

Так, в марте полностью заработала Большая кольцевая линия. Всего же за год запустили 14 станций метро.

В августе открыли МЦД-3, который связал Зеленоград с Раменским. А в сентябре первых пассажиров принял самый протяженный диаметр МЦД-4 от Апрелевки до Балашихи. Теперь в системе МЦД больше 100 пересадок на метро, МЦК и между самими диаметрами.

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