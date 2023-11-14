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14 ноября, 08:00

Транспорт

Собянин: Москва поставила рекорд по вводу новых крупных транспортных объектов

Собянин: Москва поставила рекорд по вводу новых крупных транспортных объектов

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Сергей Собянин назвал 2023 год рекордным для Москвы по количеству новых крупных транспортных объектов. Об этом мэр написал в своем телеграм-канале.

Так, в марте полностью заработала Большая кольцевая линия. Всего же за год запустили 14 станций метро.

В августе открыли МЦД-3, который связал Зеленоград с Раменским. А в сентябре первых пассажиров принял самый протяженный диаметр МЦД-4 от Апрелевки до Балашихи. Теперь в системе МЦД больше 100 пересадок на метро, МЦК и между самими диаметрами.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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