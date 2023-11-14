14 ноября, 07:15Город
Собянин осмотрел ход строительства школы на 825 учеников в "Сколкове"
Строительство инновационной школы в "Сколкове" планируют завершить в апреле 2024 года. Это на 15 месяцев раньше, чем было запланировано изначально.
О новом учебном учреждении на 825 учеников рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале после того, как осмотрел строящийся объект. По его словам, эта международная гимназия по своему качеству станет одной из лучших в Москве и будет привлекать талантливых детей.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.