Собянин осмотрел ход строительства школы на 825 учеников в "Сколкове"

Строительство инновационной школы в "Сколкове" планируют завершить в апреле 2024 года. Это на 15 месяцев раньше, чем было запланировано изначально.

О новом учебном учреждении на 825 учеников рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале после того, как осмотрел строящийся объект. По его словам, эта международная гимназия по своему качеству станет одной из лучших в Москве и будет привлекать талантливых детей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.