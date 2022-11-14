Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

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Новости

14 ноября, 22:45

Новости

Собянин рассказал о расширении программы "1 рубль за квадратный метр в год"

Собянин рассказал о расширении программы "1 рубль за квадратный метр в год"

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В Москве расширена льготная программа аренды "1 рубль за квадратный метр в год". Об этом сообщил Сергей Собянин.

Теперь инвесторы, которые восстановят историческое здание, смогут сделать в нем, например, гостиницу. По словам мэра, недвижимость будет выставлена на аукцион. Победитель заключит договор аренды на 20 лет и проведет на объекте необходимые работы.

Первое здание под гостиницу выставят на торги уже до конца года. Это особняк XIX века в Таганском районе.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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