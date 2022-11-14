14 ноября, 22:45Новости
Собянин рассказал о расширении программы "1 рубль за квадратный метр в год"
В Москве расширена льготная программа аренды "1 рубль за квадратный метр в год". Об этом сообщил Сергей Собянин.
Теперь инвесторы, которые восстановят историческое здание, смогут сделать в нем, например, гостиницу. По словам мэра, недвижимость будет выставлена на аукцион. Победитель заключит договор аренды на 20 лет и проведет на объекте необходимые работы.
Первое здание под гостиницу выставят на торги уже до конца года. Это особняк XIX века в Таганском районе.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.