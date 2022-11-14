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Транспорт

Собянин: регулярные пассажирские перевозки на Москве-реке возобновятся в 2023 году

Собянин: регулярные пассажирские перевозки на Москве-реке возобновятся в 2023 году

Собянин: регулярные пассажирские перевозки на Москве-реке возобновятся в 2023 году

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В 2023 году у москвичей появится еще один способ передвижения по городу. По Москве-реке планируют запустить регулярные речные электротрамвайчики. Об этом рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра, такой транспорт будет экологичным, экономичным и комфортным. Кроме того, судно приспособят для маломобильных пассажиров. Также градоначальник отметил, что реализация проекта происходит на основе российского оборудования.

Курсировать речные трамвайчики будут по двум маршрутам. Первый путь – от Киевского причала до Филей, второй – от Печатников до Автозаводского моста.

Как будут выглядеть эти суда? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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