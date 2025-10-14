Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 октября, 22:30

Мэр Москвы

Собянин сообщил о начале заселения еще 14 новостроек по программе реновации

Собянин сообщил о начале заселения еще 14 новостроек по программе реновации

Собянин: около 8 тыс москвичей переезжают в 14 новостроек по реновации

Собянин: в Метрогородке появится новая связка с Московским скоростным диаметром

Сергей Собянин открыл Дворец бракосочетания в районе Митино

Сергей Собянин рассказал о новом Дворце бракосочетаний в районе Митино

Сергей Собянин открыл Дворец бракосочетания в районе Митино

Собянин рассказал о создании доступной высокотехнологичной медицины в Москве

Собянин рассказал о реставрации павильона № 62 "Охрана природы" на ВДНХ

Собянин рассказал, как город поддерживает участников конкурса "Новатор Москвы"

Собянин: единая справочная служба ежемесячно принимает более 500 тыс звонков

Около 8 тысяч москвичей приступили к переселению в 14 новостроек по программе реновации, сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Например, в районе Котловка семьи получили ключи от квартир в доме на Нагорной улице. Жилой комплекс в 22 этажа возвели по индивидуальному проекту.

Всего столице в программу реновации включили больше 5 тысяч домов. За 8 лет в новые квартиры уже переехали или находятся в процессе переселения больше 235 тысяч москвичей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородреновациявидеоАлена СубботаЕкатерина Кузнеченкова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика