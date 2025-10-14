14 октября, 22:30Мэр Москвы
Собянин сообщил о начале заселения еще 14 новостроек по программе реновации
Около 8 тысяч москвичей приступили к переселению в 14 новостроек по программе реновации, сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.
Например, в районе Котловка семьи получили ключи от квартир в доме на Нагорной улице. Жилой комплекс в 22 этажа возвели по индивидуальному проекту.
Всего столице в программу реновации включили больше 5 тысяч домов. За 8 лет в новые квартиры уже переехали или находятся в процессе переселения больше 235 тысяч москвичей.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
