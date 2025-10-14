Собянин: около 8 тыс москвичей переезжают в 14 новостроек по реновации

Около 8 тысяч москвичей переезжают в 14 новостроек по программе реновации, сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX. 14 октября ключи от новых квартир получили семьи, которые определились с выбором в новом доме на Нагорной улице.

Жилой комплекс в 22 этажа возвели по индивидуальному проекту. Он находится в пешей доступности от станции МЦК Верхние Котлы, станций метро "Нагорная" и "Нагатинская".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.