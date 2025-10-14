Форма поиска по сайту

14 октября, 10:15

Мэр Москвы

Собянин: в Метрогородке появится новая связка с Московским скоростным диаметром

В Метрогородке появится новая связка с Московским скоростным диаметром, сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Строители обновят уже существующие дороги и проложат новые. Маршруты наземного транспорта скорректируют для связи новых жилых комплексов со станциями рельсового каркаса.

Как отметил мэр, после проведенной реконструкции транспортная доступность Метрогородка значительно вырастет, что очень важно для активно развивающихся территорий Калошино, где сегодня живут около 40 тысяч человек. Завершить все работы планируют в 2028 году.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

мэр МосквыгороддорогивидеоИван Евдокимов

