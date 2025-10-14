Форма поиска по сайту

14 октября, 07:45

Сергей Собянин открыл Дворец бракосочетания в районе Митино

Сергей Собянин открыл Дворец Бракосочетания в неоклассическом стиле в районе Митино.

Для церемоний создали два зала, в каждый из которых можно пригласить до 50 гостей. Особое внимание уделили их интерьерам. Один из залов выполнили в светлых тонах, установив там подиум для новобрачных. Второй зал стал зеркальным в темных тонах с акцентом на дизайнерской светодиодной люстре на струнном подвесе.

Кроме регистраций брака там будут проводить мероприятия в честь юбиляров супружеской жизни и церемонии имянаречения новорожденных.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

мэр Москвы

