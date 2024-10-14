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14 октября, 15:30

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Собянин: пять детских поликлиник открылись в Москве после реконструкции

Собянин: пять детских поликлиник открылись в Москве после реконструкции

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В разных районах Москвы после реконструкции открылись пять детских поликлиник. Об этом рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра, были открыты филиал № 4 детской городской поликлиники (ДГП) № 30, филиал № 3 ДГП № 23, филиал № 1 ДГП № 133, головное здание ДГП № 48 и головное здание ДГП № 58.

При этом здание филиала № 4 детской поликлиники на улице Веерной практически полностью перестроили, чтобы сделать максимально комфортным для пациентов и сотрудников, уточнил Собянин. Подробнее − в эфире телеканала Москва 24.

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