Темпы программы реновации в Москве увеличатся в два раза

В Москве в два раза ускорят реализацию программы реновации. Это произойдет за счет того, что будут сносить больше опустевших пятиэтажек и на их месте возводить новые здания. Вместе с жилыми домами появится и необходимая инфраструктура, парки, а также зоны отдыха.

Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщил об утверждении проекта планировки будущего вокзала высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург. По его словам, рядом со станцией метро "Рижская" появится пересадочный узел между двумя линиями подземки, ветками МЦД и самой магистралью.

С 14 октября временно приостановлено движение трамваев по улице Шаболовка. Эта мера необходима для реконструкции депо имени Апакова. На время ремонта от метро "Октябрьская" до "Тульской" будут курсировать компенсационные автобусы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.