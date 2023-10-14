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14 октября, 20:00

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Темпы программы реновации в Москве увеличатся в два раза

Темпы программы реновации в Москве увеличатся в два раза

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Московская программа реновации жилья будет ускорена в два раза

Темпы программы реновации увеличатся в два раза

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Темпы программы реновации увеличатся в два раза

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В Москве в два раза ускорят реализацию программы реновации. Это произойдет за счет того, что будут сносить больше опустевших пятиэтажек и на их месте возводить новые здания. Вместе с жилыми домами появится и необходимая инфраструктура, парки, а также зоны отдыха.

Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщил об утверждении проекта планировки будущего вокзала высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург. По его словам, рядом со станцией метро "Рижская" появится пересадочный узел между двумя линиями подземки, ветками МЦД и самой магистралью.

С 14 октября временно приостановлено движение трамваев по улице Шаболовка. Эта мера необходима для реконструкции депо имени Апакова. На время ремонта от метро "Октябрьская" до "Тульской" будут курсировать компенсационные автобусы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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