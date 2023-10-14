Собянин: 15 педагогов Москвы удостоены премии Минкультуры России

Пятнадцать столичных педагогов удостоены премии Министерства культуры России. Это преподаватели в музыкальной области из московских школ, колледжей и института искусств.

Как отметил Сергей Собянин, специальная комиссия оценивала кандидатов по трем критериям: авторским методикам, внедренным в образовательный процесс, результатам обучения учеников и участию в качестве исполнителя в творческих мероприятиях.

Всего премии удостоены 150 педагогов из 50 регионов России. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.