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14 октября, 17:15

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Собянин: 15 педагогов Москвы удостоены премии Минкультуры России

Собянин: 15 педагогов Москвы удостоены премии Минкультуры России

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Пятнадцать столичных педагогов удостоены премии Министерства культуры России. Это преподаватели в музыкальной области из московских школ, колледжей и института искусств.

Как отметил Сергей Собянин, специальная комиссия оценивала кандидатов по трем критериям: авторским методикам, внедренным в образовательный процесс, результатам обучения учеников и участию в качестве исполнителя в творческих мероприятиях.

Всего премии удостоены 150 педагогов из 50 регионов России. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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