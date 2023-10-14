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14 октября, 14:30

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Собянин поздравил Центр обеспечения мобильности пассажиров с 10-летием

Собянин поздравил Центр обеспечения мобильности пассажиров с 10-летием

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Центру обеспечения мобильности пассажиров исполнилось 10 лет. С момента его создания помощь получили больше миллиона пассажиров. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Все эти годы сотрудники центра помогают безопасно передвигаться маломобильным горожанам. Это люди с нарушениями слуха, зрения, функций опорно-двигательного аппарата, а также пожилые и родители с колясками. Для пассажиров услуга сопровождения бесплатна.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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