14 октября, 14:30Город
Собянин поздравил Центр обеспечения мобильности пассажиров с 10-летием
Центру обеспечения мобильности пассажиров исполнилось 10 лет. С момента его создания помощь получили больше миллиона пассажиров. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.
Все эти годы сотрудники центра помогают безопасно передвигаться маломобильным горожанам. Это люди с нарушениями слуха, зрения, функций опорно-двигательного аппарата, а также пожилые и родители с колясками. Для пассажиров услуга сопровождения бесплатна.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.