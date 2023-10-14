Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 октября, 13:00

Туризм

Мэр: RUSSPASS станет основой для развития национального туристического портала

Мэр: RUSSPASS станет основой для развития национального туристического портала

Московская программа реновации жилья будет ускорена в два раза

Темпы программы реновации увеличатся в два раза

Сергей Собянин рассказал, как развивается столичная система паллиативной помощи

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 13 октября

Мэр утвердил проект планировки будущего вокзала ВСМ Москва – Санкт-Петербург

Собянин: правительство Москвы одобрило проект бюджета на 2024–2026 годы

Собянин сообщил об утверждении Адресной инвестиционной программы на 2024–2026 годы

Собянин: 17 станций метро откроют в Москве до 2026 года

Новости часа: Москва вводит еще одну меру поддержки городских инноваторов

Туристический сервис RUSSPASS станет основой для развития национального портала Russia Travel. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Единая платформа объединит участников рынка и откроет новые возможности для развития внутреннего и въездного туризма. Ее сформируют вместе с Минэкономразвития и Минцифры.

Мэр отметил, что Москва запустила RUSSPASS в июле 2020 года. За это время он вышел за рамки городского проекта: на данный момент в нем представлены 85 регионов России.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквытуризмвидеоЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика