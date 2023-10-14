Мэр: RUSSPASS станет основой для развития национального туристического портала

Туристический сервис RUSSPASS станет основой для развития национального портала Russia Travel. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Единая платформа объединит участников рынка и откроет новые возможности для развития внутреннего и въездного туризма. Ее сформируют вместе с Минэкономразвития и Минцифры.

Мэр отметил, что Москва запустила RUSSPASS в июле 2020 года. За это время он вышел за рамки городского проекта: на данный момент в нем представлены 85 регионов России.

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