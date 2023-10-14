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14 октября, 11:15

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Сергей Собянин рассказал, как развивается столичная система паллиативной помощи

Сергей Собянин рассказал, как развивается столичная система паллиативной помощи

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Сергей Собянин рассказал о новом стандарте паллиативной помощи в столице. Мэр отметил, что в Москве в соответствующей помощи ежегодно нуждаются около 100 тысяч пациентов.

Для решения возникающих задач город прежде всего модернизирует материально-техническую базу паллиативной службы. За последние три года полностью перестроили несколько существующих и открыли новые дома сестринского ухода и паллиативные корпуса больниц.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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