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Собянин анонсировал открытие не работавшей 40 лет эскалаторной галереи на Воробьевых горах

Собянин анонсировал открытие не работавшей 40 лет эскалаторной галереи на Воробьевых горах

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Сергей Собянин анонсировал открытие не работавшей 40 лет эскалаторной галереи на Воробьевых горах. Она откроется в 2023 году, и проезд по ней будет бесплатным.

После реконструкции эскалаторная галерея позволит за несколько минут добираться от станции метро "Воробьевы горы" до улицы Косыгина. Подъем, построенный в 1959 году, был закрыт из соображений безопасности. Два года назад было решено восстановить галерею.

Специалисты провели необходимые геологические изыскания и расчеты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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