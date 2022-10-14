Сергей Собянин анонсировал открытие не работавшей 40 лет эскалаторной галереи на Воробьевых горах. Она откроется в 2023 году, и проезд по ней будет бесплатным.

После реконструкции эскалаторная галерея позволит за несколько минут добираться от станции метро "Воробьевы горы" до улицы Косыгина. Подъем, построенный в 1959 году, был закрыт из соображений безопасности. Два года назад было решено восстановить галерею.

Специалисты провели необходимые геологические изыскания и расчеты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.