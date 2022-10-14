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Общество

В Москве запустят производство медицинской мебели – Собянин

В Москве запустят производство медицинской мебели – Собянин

Собянин анонсировал ввод в строй электродепо "Аминьевское" в 2023 году

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Собянин заявил о сохранении социальной направленности бюджета Москвы в 2023 году

В Москве запустят производство медицинской мебели. Правительство города проведет электронный конкурс на право заключения на поставку мебели для учреждений здравоохранения. Распоряжение подписал Сергей Собянин.

По условиям контракта победитель возьмет на себя обязательства в течение трех лет организовать на территории Москвы новое производство. Объем инвестиций – больше 250 миллионов рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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