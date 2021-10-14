Собянин поблагодарил рестораторов за развитие гастрономической отрасли столицы

Сергей Собянин поздравил столичные рестораны с присуждением звезд Michelin, отметив, что это событие представляет важную моральную поддержку для городской отрасли.

"Я очень благодарен Michelin, что он обратил на наш город внимание, на наши замечательные рестораны, особенно это важно в сложный период, когда в мире бушует пандемия и ресторанный бизнес, общественное питание, отрасль гостеприимства находятся в сложной экономической ситуации, это большая моральная поддержка", – сказал мэр в ходе церемонии вручения звезд Michelin московским ресторанам.

Ранее международный директор гидов Гвендаль Пулленек рассказал, что в московский гид Michelin войдут 69 ресторанов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.