Собянин заявил, что уровень освещенности Москвы позволяет видеть город из космоса

Уровень освещенности Москвы за последние годы был увеличен в 1,5 раза, благодаря чему столицу теперь можно увидеть из космоса, заявил Сергей Собянин во время сессии на международном форуме "Российская энергетическая неделя".

"Сегодня Москву из космоса видно, один из самых освещенных городов мира. При этом дополнительные затраты энергетики были ноль. То есть мы тратим на освещение города столько же электроэнергии, сколько и 10 лет тому назад", – сказал мэр.

Собянин отметил, что увеличение освещенности Москвы делает ее более удобной для горожан и бизнеса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.