Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 сентября, 18:30

Мэр Москвы

Собянин поздравил жителей Луганска с 230-летием города

Собянин поздравил жителей Луганска с 230-летием города

Собянин: электросуда регулярных речных маршрутов прошли за два года более 1 млн км

Собянин: московские специалисты благоустроили два парка ко дню города в Луганске

"Новости дня": Путин и Собянин открыли 4 станции Троицкой линии метро

Собянин: протяженность линии метро увеличилась на 87% в 2025 году

Сергей Собянин рассказал, сколько человек посетило форум "Москва 2030" за 45 дней

Сергей Собянин поздравил жителей Луганска с 230-летием города

Собянин: Москва продолжает масштабную работу по поддержке Луганска и Донецка

Собянин: половину набережных Москвы-реки в пределах МКАД благоустроили за 14 лет

Путин и Собянин открыли комплекс Детской городской клинической больницы святого Владимира

Луганску исполнилось 230 лет. Москва всегда будет надежным другом и помощником города-побратима, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Мэр напомнил, что в истории столицы Луганской Народной Республики (ЛНР) много славных страниц: город прошел через серьезные испытания, проявил стойкость и вернулся на Родину – в Россию.

Возвращению Луганска к мирной жизни помогают и москвичи, которые восстанавливают там жилые дома, школы, больницы и дороги.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквырегионывидеоЕкатерина Фоменко

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика