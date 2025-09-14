14 сентября, 18:30Мэр Москвы
Собянин поздравил жителей Луганска с 230-летием города
Луганску исполнилось 230 лет. Москва всегда будет надежным другом и помощником города-побратима, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.
Мэр напомнил, что в истории столицы Луганской Народной Республики (ЛНР) много славных страниц: город прошел через серьезные испытания, проявил стойкость и вернулся на Родину – в Россию.
Возвращению Луганска к мирной жизни помогают и москвичи, которые восстанавливают там жилые дома, школы, больницы и дороги.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.