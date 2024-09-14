Собянин рассказал о развитии дорожной инфраструктуры в Москве

Современную дорожно-транспортную систему продолжают развивать в Москве. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Сейчас большая работа проходит на Московском скоростном диаметре. Специалисты выполнили монтаж пролетных строений основного хода эстакады через Варшавское шоссе. Благодаря дороге можно будет проехать над железнодорожными путями Курского направления.

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