Движение перекроют на ряде улиц Москвы 17 сентября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 сентября, 17:30

Город

Новости часа: Собянин сообщил о востребованности новых станций Солнцевской линии метро

Новости часа: Собянин сообщил о востребованности новых станций Солнцевской линии метро

Собянин сообщил о востребованности новых станций Солнцевской линии метро

Собянин утвердил проект развития бывшей промзоны Огородный проезд

Новости часа: Собянин утвердил проект развития бывшей промзоны Огородный проезд

Новости часа: на месте бывшей промзоны в СВАО построят спорткомплекс и скалолазный центр

Новости часа: Собянин утвердил проект развития бывшей промзоны Огородный проезд

Новости часа: Собянин объявил о запуске новых сервисов на платформе МЭШ

Собянин поздравил Воробьева с победой на выборах губернатора Московской области

Новости часа: Собянин рассказал о заселении 10 новостроек реновации в сентябре

Новости часа: жители 75 домов получат новые квартиры по реновации раньше срока

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. За неделю работы новыми станциями метро "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково" воспользовались более 113 тысяч раз. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Ряд улиц в центре Москвы перекроют в воскресенье, 17 сентября, в связи с проведением марафона. Это данные Дептранса.

ЦОДД снизил прогноз по загруженности дорог вечером до 6 баллов. Ранее сообщалось о 7 баллах.

Читайте также
мэр МосквытранспортгородперекрытиявидеоЕкатерина ФоменкоРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика