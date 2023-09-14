Новости часа: Собянин сообщил о востребованности новых станций Солнцевской линии метро

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. За неделю работы новыми станциями метро "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково" воспользовались более 113 тысяч раз. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Ряд улиц в центре Москвы перекроют в воскресенье, 17 сентября, в связи с проведением марафона. Это данные Дептранса.

ЦОДД снизил прогноз по загруженности дорог вечером до 6 баллов. Ранее сообщалось о 7 баллах.